Zu schnell unterwegs

27-jähriger Autofahrer rast in Imbissbude – hoher Schaden

06.09.2021, 09:48 Uhr | t-online

In Bremen ist ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit in eine Würstchenbude gefahren. Er soll dabei unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben. Der Mercedes erlitt einen Totalschaden.



Am Samstagmorgen ist ein 27 Jahre alter Autofahrer mit seinem Mercedes in eine Imbissbude in Bremen gerast. Der Mann sei betrunken gewesen und habe wohl auch unter Drogeneinfluss gestanden.

Der Fahrer war auf der Grambker Heerstraße unterwegs gewesen und soll laut den Beamten versucht haben, nach links in die Straße Am Geestkamp einzubiegen. In der Kurve habe er dann die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in eine Würstchenbude.



Bei dem Zusammenstoß ist der Eingang des Imbisses komplett zerstört worden, heißt es weiter. Durch den Aufprall sind auch die Türen aus der Verankerung gerissen worden.

Mercedes rast in Imbiss: Hoher Gesamtschaden

Der Unfallverursacher wurde von Ersthelfern betreut, bis die Rettungskräfte und Polizei eintraf. Das Ergebnis nach einem ersten Alkoholtest sei positiv ausgefallen, wie die Polizei mitteilt. Auch Drogen sollen im Spiel gewesen sein.

Der 27-Jährige hatte sich einer Blutprobe unterzogen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Am Mercedes entstand Totalschaden und der Gesamtschaden belaufe sich auf mehrere 10.000 Euro.