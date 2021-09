Ersthelfer reagierten couragiert

Junger Mann aus See gezogen – Lebensgefahr

09.09.2021, 11:01 Uhr | Christian Butt

Im Bremer Achterdieksee sind dieses Jahr schon zwei Menschen ertrunken. Jetzt schwebt erneut ein junger Mann in Lebensgefahr.

Ersthelfer haben am Mittwochabend einen leblosen Mann aus dem Achterdieksee in Bremen gezogen. Der 24-Jährige wurde am Ufer reanimiert und vom Rettungsdienst unter Beatmung in ein Krankenhaus gebracht.

"​Er hat auf die Reanimation angeschlagen und kam mit eigenem Puls ins Krankenhaus", sagte ein Feuerwehrsprecher t-online. Trotzdem schwebe der Mann in akuter Lebensgefahr. Laut des Ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes habe er "keine sehr guten Prognosen".

Gegen 18 Uhr hatte eine Zeugin den Mann leblos an der Wasseroberfläche treiben gesehen. Zwei Ersthelfer reagierten laut Feuerwehr schnell und couragiert. Sie hätten den Bewusstlosen "beherzt aus dem Wasser gezogen" und dann mit der Reanimation begonnen.



Badeunfall in Bremen: Umstände des Vorfalls sind unklar

Laut Polizei ist noch unklar, wieso der Mann unterging und wie lange er unter Wasser war. Bei der Unglücksstelle handelt es sich um keinen ausgewiesenen Badestrand und eine laut Feuerwehrsprecher "schwierige Badestelle", an der man nicht einfach ins Wasser gelangt.



Taucher der Feuerwehr, mehrere Rettungswagen und Notärzte sowie die Polizei waren vor Ort. Die Beamten sperrten den Bereich weiträumig ab.



Im Achterdieksee ist es dieses Jahr bereits zu zwei tödlichen Badeunfällen gekommen. Im Juni starben innerhalb weniger Tage zuerst ein 15-Jähriger und dann ein 21-Jähriger.