Lkw fing Feuer

Zwölf Kilometer Stau: Sperrung auf A1 aufgehoben

18.09.2021, 15:03 Uhr | t-online

Blaulicht an einem Feuerwehrauto (Symbolbild): Auf der Autobahn hat die Feuerwehr einen Brand auf einem Lkw gelöscht. (Quelle: CHROMORANGE/imago images)

Auf der A1 in Bremen ist der Verkehr zeitweise erlegen: Nach einem Feuerwehreinsatz war die Fahrbahn Richtung Hamburg gesperrt. Grund dafür war ein lichterloh brennender Lkw.

In Bremen hat es einen größeren Feuerwehreinsatz auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg gegeben. Gegen 23 Uhr in der Nacht auf Samstag hatte ein Lastwagen Feuer gefangen.



Wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber t-online sagte, haben die Löscharbeiten bis um kurz vor 4 Uhr angedauert. Der Lastwagen hatte Kleidung geladen. Das Portal "buten und binnen" hatte zuerst darüber berichtet.



Demnach brannte der Sattelauflieger bereits lichterloh, als die Feuerwehr eintraf. Zum Löschen wurde Schaum eigesetzt, die Bergungsarbeiten dauerten bis Samstagvormittag. Dafür wurde die Autobahn gesperrt.

Wie die Verkehrspolizei Bremen meldete, staute sich der Verkehr bis mittags von Osnabrück in Richtung Hamburg bereits auf zehn bis zwölf Kilometern. Betroffen war der A1-Abschnitt zwischen Bremen-Hemelingen und Oyten.