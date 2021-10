Tote und Verletzte

Mann sticht auf zwei Menschen ein – Festnahme in Bremen

04.10.2021, 09:06 Uhr | t-online

Gewalt in Delmenhorst: Ein Mann sticht an zwei Orten in der Stadt auf Menschen ein. Die Polizei durchkämmt die Stadt und kann den Täter in Bremen stellen.

In Delmenhorst hat in der Nacht zu Montag ein Mann vielfach auf seine Ehefrau und eine weitere Person eingestochen. Die zweite Person erlag ihren Verletzungen, die Ehefrau schwebt in Lebensgefahr. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung".



Die Taten sollen sich innerhalb weniger Minuten abgespielt haben: Der erste Tatort war nach Informationen eines Reporters vor Ort die Grüne Straße im Zentrum von Delmenhorst.



Der erste Tatort in der Grünen Straße: Die Polizei sichert den Tatort, an dem der Täter auf seine eigene Frau eingestochen haben soll. (Quelle: Jörn Hüneke)



Messerstecher in Delmenhorst nahe Bremen

In der Mühlenstraße in der Innenstadt griff der Täter dann einen weiteren Mann mit dem Messer an. Die lebensgefährlich verletzte Ehefrau wurde demnach mit mehreren Messerstichen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Für den Mann kam hingegen jede Hilfe zu spät.

Während der Fahndung soll es zudem zu "tumultartigen Szenen" mit mehreren Festnahmen gekommen sein. Die Familien von Opfer und Täter seien demnach aufeinander losgegangen, so ein Reporter. Der Flüchtige konnte laut Reporter vor Ort in Bremen dingfest gemacht werden.