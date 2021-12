Bremen

Bremen verschärft Maskenpflicht in Schulen

02.12.2021, 17:22 Uhr | dpa

Das Bundesland Bremen wird gemäß den Bund-Länder-Beschlüssen die Maskenpflicht an den Schulen verschärfen. Sie werde dann für alle Klassenstufen gelten, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Donnerstag. "Das ist ein Abweichung von der Bremer Position". Bremen werde den mehrheitlich gefassten Beschluss aber mittragen. Er habe in der Bund-Länder-Runde angeregt, dass dann auch die Maskenpflicht am Arbeitsplatz verschärft werden sollte. "Das haben die Kolleginnen und Kollegen anders gesehen."

Bislang brauchten Schüler und Schülerinnen an den Bremer Grundschulen keine Maske zu tragen. Am Freitag sollten der Bremer Senat und der Geschäftsordnungsausschuss des Landesparlaments die Änderungen der Corona-Verordnung beraten. Sie sollen dann am kommenden Montag in Kraft treten, sagte Bovenschulte.