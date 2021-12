Prozess in Bremen

Millionen Euro aus Unternehmen geschmuggelt – Frau vor Gericht

07.12.2021, 11:19 Uhr | dpa

Die 24-jährige Angeklagte sitzt vor Prozessbeginn im Gerichtssaal: Die Anklage legt ihr Beihilfe zu einem besonders schweren Fall von Diebstahl und Urkundenfälschung zur Last. (Quelle: Sina Schuldt/dpa)

Eine junge Frau ist in Bremen wegen besonders schweren Diebstahls und Urkundenfälschung angeklagt. Sie soll geholfen haben, Millionen von Euro aus einer Firma gestohlen zu haben, in der sie gearbeitet hatte.

Als mutmaßliche Mittäterin bei einem spektakulären Millionendiebstahl steht eine 24-jährige Frau seit Dienstag in Bremen vor Gericht. Die Anklage legt ihr Beihilfe zu einem besonders schweren Fall von Diebstahl und Urkundenfälschung zur Last. Den Angaben nach wurden am 21. Mai bei einem Geldtransportunternehmen der Hansestadt knapp 8,2 Millionen Euro entwendet.

Als Haupttäterin suchen die Behörden eine Angestellte des Unternehmens. Sie soll am Tag vor dem Pfingstwochenende das Geld abgepackt und in einem Rollcontainer aus der Firma geschmuggelt haben. Dort wurde das Geld in einen gemieteten Minibus geladen, den ein weiterer Mittäter gefahren haben soll. Die mutmaßliche Diebin ist seitdem verschwunden.

Die 24-Jährige soll während der Tat mit der Verdächtigen telefoniert und bei der Flucht geholfen haben, die in die Türkei gehen sollte. Auch habe sie einen Teil der Beute bei der Familie der Gesuchten verteilen sollen, sagte die Staatsanwältin. Zur Belohnung habe die Angeklagte 26.000 Euro erhalten. Die junge Frau äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Für den Prozess sind 15 Verhandlungstage bis ins kommende Jahr angesetzt.