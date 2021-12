Bremen

Ex-96-Stürmer Ducksch freut sich auf Rückkehr nach Hannover

14.12.2021, 16:29 Uhr | dpa

Werder-Stürmer Marvin Ducksch geht nervös und erfreut in das Zweitliga-Spiel gegen seinen Ex-Club Hannover 96. "Ich denke, je näher das Spiel kommt, desto angespannter werde ich. Ich freue mich zurückzukehren", sagte der 27-Jährige am Dienstag in Bremen. Im letzten Spiel des Jahres (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) kann der Tabellenneunte aus Bremen mit Hilfe eines Siegs den Kontakt zu den oberen Tabellenrängen halten.

Die in dieser Saison torarmen Hannoveraner, die derzeit den 13. Tabellenplatz belegen, dürften Ducksch schmerzlich vermissen. Zwischen 2019 und 2021 traf der gebürtige Dortmunder für die Niedersachsen in 70 Spielen 34 Mal. Seit dem fünften Spieltag geht er für die Bremer auf Torejagd, gegen die er im ersten Saisonspiel noch als 96-Stümer getroffen hatte.

Der Angreifer sieht sich bei Werder als Führungsspieler, wie er vor dem Spiel am Wochenende bekräftigte: "Das war von Anfang an schon so. Mit meiner Erfahrung versuche ich den jüngeren Spielern etwas mit auf den Weg zu geben, und mit den älteren Spielern spreche ich viel darüber, was wir noch verbessern können."