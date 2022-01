Großaufgebot im Einsatz

Polizei räumt Bremer Rathaus wegen verdächtigem Brief

18.01.2022, 13:19 Uhr | t-online, EP

Spezialkräfte in weißen Anzügen und ein Großaufgebot der Polizei und Feuerwehr: Wegen eines Briefes mit weißem Pulver musste das Bremer Rathaus geräumt werden. Die Ermittlungen laufen.

Am Dienstagmorgen sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Bremer Rathaus ausgerückt. Dort war ein verdächtiger Brief entdeckt worden. Nach Angaben von "Tag24" habe sich weißes Pulver in einem Brief in der Poststelle des Senatssitzes gefunden. Die Polizei konnte dies gegenüber t-online am Morgen noch nicht bestätigen.

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr stehen vor dem Bremer Rathaus. Der Bereich um den Senatssitz wurde abgesperrt. (Quelle: Jörn Hüneke)



Das Rathaus wurde für die Zeit der Ermittlungen abgesperrt. Spezialisten sollen nun laut "Tag24" klären, ob es sich um eine gefährliche Substanz handelt.