Polizeieinsatz in der Nacht

Felix wird seit Mittwoch vermisst – Suche mit Großaufgebot

10.02.2022, 09:46 Uhr | pb, t-online

In einer Gemeinde bei Rothenburg wird ein zehn Jahre alter Junge vermisst. Die Polizei durchsuchte das Gebiet mit Drohnen – nun wurde ein Bild des Kindes veröffentlicht.

Wo ist Felix Hansen? Der zehnjährige Junge wird im niedersächsischen Rotenburg an der Wümme in der Nähe von Bremen seit Mittwoch vermisst. Die örtliche Polizei veröffentlichte am Donnerstagmorgen ein Bild des Jungen.

Am Mittwochnachmittag hatte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Jungen rund um die Gemeinde Hassendorf gesucht. Mehrere Drohnen flogen über die Felder rund um die Gemeinde. Felix trug bei seinem Verschwinden eine grün-blau gestreifte Jacke, eine Jeans, blaue Winterschuhe und eine schwarz-rot karierte Mütze. Der Junge hatte zudem einen blau-weißen Schulranzen mit Orca-Wal-Muster bei sich.

Die Ermittler fürchten, dass dem Brillenträger aufgrund von persönlichen Problemen etwas zugestoßen sein könnte. Die Suche der Polizei dauerte bis zum Donnerstagvormittag an. Die Polizei sucht weiterhin nach Menschen, die den Jungen gesehen haben.

Personen, die Felix seit Mittwoch gesehen haben, können sich unter der Telefonnummer 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei melden.