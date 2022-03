Ursache noch unklar

Parzelle brennt in Bremen – drei Tote

20.03.2022, 10:32 Uhr | t-online, LKA

Ein Weg ist mit Polizeiband abgesperrt: Die Ursache für das Feuer war am Sonntagmorgen noch unklar, wie die Polizei mitteilte. (Quelle: Ludger Tebben/Nord-West-Media TV/dpa)

In Bremen-Walle hat es ein Feuer in einem Kleingarten gegeben. Dabei sind drei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt, wie es dazu kommen konnte.

In der Nacht zu Sonntag hat ein Parzellenbrand im Bremer Stadtteil Walle ein tragisches Ende genommen: Gegen 2.40 Uhr erreichten Polizei und Feuerwehr laut Mitteilung mehrere Notrufe, dass eine Parzelle im Osterblumenweg in Flammen stehe. Als Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, habe die Laube bereits in voller Ausdehnung gebrannt. Dabei konnten drei Menschen nur noch tot aus der Parzelle geborgen werden, wie die Polizei Bremen mitteilte.

Die Identitäten seien noch nicht vollständig geklärt. Eine weitere Person konnte unverletzt aus dem Garten der betroffenen Parzelle gerettet werden.

Der Brand habe von der Feuerwehr schnell gelöscht werden können. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.