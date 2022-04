Bremen

Bremer FDP-Fraktionschefin Wischhusen tritt nicht mehr an

05.04.2022, 12:52 Uhr | dpa

Die Unternehmerin und FDP-Fraktionsvorsitzende in der Bremischen Bürgerschaft, Lencke Wischhusen, steigt aus der Politik aus. Bei der Bürgerschaftswahl 2023 werde sie nicht mehr antreten, kündigte sie am Dienstag via Facebook an. "Für mich war klar, dass Politik ein Projekt auf Zeit ist und ich keine Berufspolitikerin für den Rest meines Lebens sein werde. Ich halte sowas auch nicht für erstrebenswert. Darum werde ich nach Ende dieser Legislaturperiode nicht wieder kandidieren", schrieb die 36-Jährige, die seit 2015 in der Bürgerschaft sitzt und Mitglied im FDP-Bundesvorstand ist.

Nach sieben Jahren verspüre sie die Lust, ihren Seitenwechsel in die Politik zu beenden und wieder in die freie Wirtschaft zu gehen. Die FDP-Fraktionsstelle bestätigte den Facebook-Eintrag. Wischhusen war von 2012 bis 2015 Bundesvorsitzende des Wirtschaftsverbandes "Die jungen Unternehmer". Im Mai 2015 führte sie die Bremer FDP mit dem besten Ergebnis seit 20 Jahren wieder zurück in die Bürgerschaft. Bekannt wurde sie in den Jahren 2014 und 2015 auch als Jury-Mitglied in der TV-Show "Die Höhle der Löwen" über Geschäftsideen von Firmengründern.