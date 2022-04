Mutter-Imitation

Feuerwehr rettet Küken aus der Kanalisation

17.04.2022, 13:23 Uhr | AFP, t-online

Eine Entenmutter auf der Suche nach ihrem verlorenen Baby: Ein Küken war in einen Gully gefallen und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Die nutzte einen Trick, um das Tier anzulocken.

Passend zu Ostern haben Feuerwehrleute in Bremerhaven ein kleines Entenküken gerettet. Es war in einen Straßengully auf der Wiener Straße gestürzt, wo Passanten es am Morgen des Ostersonntag entdeckten, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Entenmutter und zehn Geschwisterküken riefen den Angaben zufolge "unentwegt" nach dem verlorenen Familienmitglied.

Ein Feuerwehrmann kniet vor einem Gully: Das Küken konnte wieder mit seiner Familie vereint werden. (Quelle: Feuerwehr Bremerhaven)



Das Küken verirrte sich den Angaben zufolge danach "im verzweigten Kanalisationsnetz" und der Pestlalozzistraße. Um es wieder anzulocken, nahmen Feuerwehrleute mit dem Smartphone die Laute der Entenmutter auf und spielten das Schnattern in verschiedenen Gullys ab. So gelang es ihnen den Angaben zufolge, das Küken in einen Ablaufschacht zu locken und von dort zu retten.

"Munter und offensichtlich unverletzt setzte die gesamte Entenfamilie ihren Osterspaziergang fort", berichtete die Feuerwehr abschließend.