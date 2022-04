Bremen

Landtagswahl in Bremen voraussichtlich am 14. Mai 2023

28.04.2022, 10:45 Uhr | dpa

Die nächste Landtagswahl im Bundesland Bremen soll am 14. Mai 2023 sein. Diesen Vorschlag habe der Vorstand der Bremischen Bürgerschaft gemacht, sagte eine Parlamentssprecherin am Donnerstag und bestätigte damit einen Bericht im "Weser-Kurier". Das Landesparlament müsse den Termin aber noch offiziell beschließen. Dies könnte in der kommenden Sitzungswoche der Bürgerschaft Mitte Mai geschehen. Bei der vergangenen Wahl im kleinsten Bundesland im Mai 2019 war die CDU stärkste Kraft geworden. Die SPD schmiedete aber ein Bündnis mit Grünen und Linkspartei und blieb an der Regierung.