Boris Becker: So waren die ersten Tage in Haft

Bremen Verdi: Mehr als 3000 Beschäftigte bei Warnstreiks Von dpa 04.05.2022 - 12:20 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Erzieher sitzt mit einer Verdi-Weste bei einem Warnstreik in der Region Hannover. (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Mehrere Tausend Beschäftigte von Kitas, Jugendämtern und anderen Bereichen der sozialen Arbeit sind nach Gewerkschaftsangaben am Mittwoch dem Aufruf zum Warnstreik in Niedersaschen und Bremen gefolgt. Nach den Informationen aus allen Landesteilen gehe man derzeit von mehr als 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus, sagte Tobias Morchner, Sprecher des Verdi-Landesbezirks, am Vormittag.

In Hannover seien als Konsequenz sämtliche städtischen Kindertagesstätten geschlossen, sagte Morchner. Diesen Schritt hatte die Landeshauptstadt bereits am Vortag als Reaktion auf die möglichen Warnstreiks angekündigt. "Zahlreiche Beschäftigte im Kita-Bereich sind gewerkschaftlich organisiert. Notgruppen können nicht angeboten werden", hieß es in der Mitteilung. In Braunschweig blieben nach Angaben eines Stadtsprechers 7 von 33 Kitas geschlossen. Weitere Einrichtungen seien nur eingeschränkt geöffnet.