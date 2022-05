Länder: Nach Auslaufen des 9-Euro-Tickets höhere Preise

Die LĂ€nder wollen das 9-Euro-Monatsticket vom 1. Juni an umsetzen - ein Finanzstreit mit dem Bund ĂŒber dauerhaft mehr Geld fĂŒr den öffentlichen Nahverkehr ist aber weiter ungelöst. Die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer warnte am Donnerstag in Bremen nach Beratungen der Verkehrsminister der LĂ€nder sowie des Bundes davor, dass nach dem Auslaufen des Tickets Ende August ohne mehr Geld vom Bund die Tarife erhöht werden mĂŒssten.