Mann stirbt nach Messerangriff: Verdächtiger festgenommen

Nach einem t├Âdlichen Messerangriff in Bremen ist ein 27-J├Ąhriger festgenommen worden. Der Verd├Ąchtige soll am Samstagabend in einem Haus im Stadtteil Gr├Âpelingen auf einen 43-J├Ąhrigen eingestochen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dieser erlag sp├Ąter im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der mutma├čliche T├Ąter wurde noch im Haus festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge lebten beide M├Ąnner dort, die Ursache f├╝r den Angriff blieb zun├Ąchst unklar. Nun ermittelt die Mordkommission.