In der Bremer Innenstadt haben am Sonntagnachmittag zwei Unbekannte auf einen Mann eingeschlagen – und sind dann geflĂŒchtet. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, könnte die SexualitĂ€t des Mannes Anlass fĂŒr die Attacke sein, weshalb der Staatsschutz der Bremer Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts auf HasskriminalitĂ€t ĂŒbernommen hat.

Was war passiert? Laut Polizei hatte sich der 31 Jahre alte homosexuelle Mann mit einem gleichaltrigen Freund und einer 28-jĂ€hrigen Bekannten in einem Schnellrestaurant am Rembertiring ĂŒber Religion unterhalten, was die beiden Unbekannten am Nebentisch bemerkt hĂ€tten.