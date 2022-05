Ärztetag: Mehr Wertschätzung, nicht nur mehr Studienplätze

"Wir haben einen enormen R√ľckgang der Liegezeiten im Krankenhaus und dadurch einen h√∂heren Patientendurchgang, der enorme Arbeitsbelastung bedeutet", sagte die Medizinerin am Donnerstag in Bremen. Im ambulanten Bereich sei die Auslastung der Kolleginnen und Kollegen w√§hrend der vergangenen Jahre zudem um mehr als 40 Prozent gestiegen.

So lasse sich die Attraktivit√§t medizinischer Berufe erh√∂hen und ein Teil des Fachkr√§fteengpasses entsch√§rfen. "Man kann mehr erreichen, wenn diese Bedingungen besser gestaltet werden", so Lundershausen. Gleichzeitig gingen immer mehr √Ąrztinnen und √Ąrzte in den Ruhestand.

Der √Ąrztetag bekr√§ftigte seinen Appell an die Bildungs- und Wissenschaftspolitik, mehr Medizin-Studienpl√§tze in den L√§ndern zu schaffen. "Aber die Studienpl√§tze allein sind es nicht", schr√§nkte Lundershausen ein. Auch die Medizinerausbildung selbst m√ľsse reformiert werden. Studienanf√§nger seien in vielen F√§llen "erst in zw√∂lf bis 15 Jahren in der Versorgung angekommen - das ist nach unserer Auffassung eine zu lange Zeit." Und Frauen machten in Deutschland inzwischen 62 Prozent der Absolventen aus, doch w√ľrden besonders ihnen "nicht immer optimale Arbeitsbedingungen geboten".