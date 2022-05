G├Âttingen In Niedersachsen werden wieder Klimacamps aufgebaut Von dpa 28.05.2022 - 08:45 Uhr Lesedauer: 2 Min. Plakate h├Ąngen an Zelten in einem Klimacamp auf dem Gau├č-Weber-Wall. (Quelle: Swen Pf├Ârtner/dpa/dpa-bilder)

Nach der Winterpause haben einige Klimacamps in Niedersachsen ihre Lager wieder aufgeschlagen. So soll etwa in G├Âttingen und L├╝neburg auf den Klimawandel aufmerksam gemacht werden. In Bremen wird seit dem vergangenen Jahr ununterbrochen campiert.

In G├Âttingen sind die Aktivisten und Aktivistinnen seit dem 12. Mai wieder auf einer Wiese vor dem Rathaus zu finden. Auf Plakaten fordern sie unter anderem mehr Nachhaltigkeit in der Mobilit├Ąt. Laut einem Sprecher der Stadt sind bis zu 100 Menschen pro Tag angemeldet. Mindestens zwei Teilnehmer m├╝ssen demnach stets vor Ort sein, damit das Klimacamp als Versammlung gilt. Es ist mindestens bis zum 28. August angemeldet. Eine Verl├Ąngerung sei denkbar, teilte der Stadtsprecher mit.

Die Zeltlager in den Innenst├Ądten sind im vergangenen Jahr im Zuge der Corona-Pandemie entstanden, weil gro├če Demonstrationen nicht m├Âglich waren. Sie sollen Passanten auf den Klimawandel aufmerksam machen. Teilweise werden vor Ort Vortr├Ąge und Workshops angeboten.

In L├╝neburg soll es wie im vergangenen Jahr erneut zwei sogenannte Klimagerechtigkeitscamps geben. Vom 5. Juni an wollen sich die Teilnehmer auf dem Marienplatz niederlassen, wie die Aktivistin Ena F├Âlz sagte. Im vergangenen Jahr standen die Zelte dort 104 Tage. "Es ist ein umfangreiches Programm zu verschiedenen Schwerpunkten geplant", sagte F├Âlz. Das zweite Camp in der Stadt soll im Kurpark aufgebaut werden.