Künftige Gasversorgung: EnviaM will Wasserstoff forcieren

Der ostdeutsche Energieversorger EnviaM will in den kommenden Jahren Erdgas durch Wasserstoff ersetzen und unabh├Ąngiger von Lieferungen aus dem Ausland werden. In einem ersten Schritt sollen in Bitterfeld, Roitzsch und Thalheim in Sachsen-Anhalt drei Anlagen zur Produktion von gr├╝nem Wasserstoff entstehen, sagte Vorstandschef Stephan Lowis am Mittwoch. Damit sollen Kunden mit hohem Energieverbrauch vorrangig im Raum Leipzig versorgt werden. "Wir trauen uns zu, den Gasverbrauch von Porsche, BMW und dem Flughafen Leipzig zu ersetzen." Die sogenannte Wasserstoffbr├╝cke solle mit Partnern in drei bis vier Jahren in die Tat umgesetzt sein.