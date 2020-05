Sightseeing und Freizeit

Die schönsten Orte und Sehenswürdigkeiten rund um Dortmund

27.05.2020, 09:57 Uhr | t-online.de, vss

Dortmund ist eine beliebte Stadt in Nordrhein-Westfalen, die mit tollen Sehenswürdigkeiten und erholsamen Orten auffährt. Doch auch ringsherum um Dortmund gibt es Orte, die man mal gesehen haben sollte. Wir zeigen Ihnen, welche das sind.

Nicht weit von Dortmund entfernt befindet sich die Stadt Wetter (Ruhr). Dort ansässig liegt auch die gleichnamige Burg Wetter. Auf etwa 100 Metern ü. NN steht die bedeutsame Ruine des Ruhrtals, unweit vom Rathaus Wetter entfernt. Mittlerweile ist die Burg Wetter ein geschütztes Baudenkmal und grenzt an das Fachwerkviertel “Freiheit” an, das ebenfalls einen Besuch wert ist.

Burg Volmarstein: Die Burg liegt in der Stadt Wetter (Ruhr). (Quelle: blickwinkel/S. Ziese/imago images)



Ebenfalls in der Stadt Wetter befindet sich die Burg Volmarstein, die Ruine einer Höhenburg. Sie wurde bereits 1100 errichtet und gilt heute ebenfalls als Baudenkmal. Wer sich einen Panoramablick über die Stadt nicht entgehen lassen möchte, sollte diese Sehenswürdigkeit nicht auslassen. Denn auch die Geschichte der heutigen Ruine ist spannend. Sie überstand zum Teil ein Unwetter, mehrere Schlachten und sogar ein großes Feuer.

Ümminger See an der A43 in Bochum: Bei Wanderern und Radfahrern ist der See sehr beliebt. (Quelle: imago images)



Der Ümminger See befindet sich in der benachbarten Großstadt Bochum im Stadtteil Langendreer. Vor allem Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer genießen die Zeit in dieser Idylle und kommen gerne her. Ringsherum befinden sich Sträucher und Bäume, die das Gesamtbild noch schöner machen.

"Walkway and Tower": Der Aussichtsturm befindet sich in Recklinghausen unweit von Dortmund. (Quelle: Ralph Lueger/imago images)



Der Aussichtsturm “Walkway and Tower” befindet sich am Rand von Recklinghausen und kann aus Dortmund perfekt mit dem Fahrrad erreicht werden. Nach einer angenehmen Fahrradtour ist dieser Aussichtsturm der perfekte Ort für eine Rast zum Entspannen und Verweilen. Der Blick über Wiesen und Felder, die Lage an der Emscher sind einfach zum Einladen schön.

Hengser Stausee im Süden von Holzwickede: Er liegt inmitten des Naturschutzgebiet Bahnwald. (Quelle: Wikipedia/Sonnenschein 2511/CC-BY-SA 4.0)



Das Naturschutzgebiet Bahnwald liegt nordöstlich von Dortmund in Holzwickede und umfasst den Stausee Hengsen, ein wunderschönes Waldgebiet und eine riesige Grünfläche. Erholung steht hier in jedem Fall auf dem Programm, denn in der ruhigen Gegend rund um das Naturschutzgebiet ist weit weniger los als man denkt. Wer Zeit für sich braucht, ist hier genau richtig.

Dechenhöhle in Iserlohn: An diesem ungewöhnlichen Ort fand ein Obertonkonzert statt. (Quelle: imago images)



Die Dechenhöhle in Iserlohn ist nur wenige Kilometer von Dortmund entfernt und eine der wohl schönsten Tropfsteinhöhlen Deutschlands. Auf den gut ausgebauten Wegen kann man die faszinierende, unterirdische Welt der Tropfsteinhöhlen super entdecken. Mit einem Besuch im Deutschen Höhlenmuseum Iserlohn wird der Ausflug in die Zauberwelt perfekt, denn hier lernt man alles, was man innerhalb der Höhle noch nicht entdecken konnte.

Siedlung im Lennegebirge: Das Naturschutzgebiet "Klippkes" liegt bei Nachrodt-Wiblingwerde. (Quelle: S. Ziese/imago images)



Das Naturschutzgebiet Klippkes ist circa 39 Hektar groß und befindet sich im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen. Dabei handelt es sich um einen artenreichen und stufigen Laubmischwald der zur Lenne hin abfallenden fels- und klippenreichen Steilhänge.







Besonders idyllisch wird das Gebiet durch einen plätschernden Bachlauf, einer traumhaften Kulisse im Tal und zierlichen Brücken, die über der Lenne und zwischen den Wäldern herausragen.

Schloss Cappenberg in Selm: Vom Schloss aus hat man einen tollen Ausblick bis nach Dortmund. (Quelle: imago images)



Das Schloss Cappenberg war damals ein Kloster und liegt im Stadtteil Cappenberg der Stadt Selm, nördlich der Lippe. Es ist umgeben von ausgedehnten Buchewäldern. Vom Schloss aus hat man eine wunderbare Aussicht auf das östliche Ruhrgebiet von Hamm bis nach Dortmund. Das barocke Klostergebäude umfasst auch die Stiftskirche, dessen Fenster später im gotischen Stil verbreitet wurden.