Aktien von BVB nach schwachem Derby abgesackt

28.10.2019, 10:16 Uhr | t-online.de , vss

Die Aktien von Borussia Dortmund sind am Montag um 2,6 Prozent auf einen weiteren Tiefststand seit Anfang Juli abgesackt. Nach der Niederlage in der Champions League Mitte vergangener Woche konnte der BVB auch am Wochenende bei der Punkteteilung im Revierderby gegen Schalke 04 nicht überzeugen.



Ex-BVB-Profi Michael Rummenigge sieht die Mannschaft in einem Hörfunk-Interview bei WDR2 nun vor den "Wochen der Wahrheit". Nach den nun anstehenden Spielen gegen Mönchengladbach im DFB-Pokal, den VfL Wolfsburg in der Bundesliga, Inter Mailand in der Champions League und beim FC Bayern in der Bundesliga könne "schon alles vorbei" sein, sagte er mit Blick auf die laufende Saison.

Der frühere Bundesliga-Profi Michael Rummenigge hat nach dem 0:0 im Revierderby bei Schalke 04 seinen Ex-Club Borussia Dortmund heftig kritisiert. "Sie sind zu lieb und spielen zu körperlos", sagte Rummenigge in einem Hörfunk-Interview von WDR2. "Unsere Dortmunder müssen langsam aufwachen. Es sind die Wochen der Wahrheit", fügte er hinzu.

Besonders hart greift Rummenigge Neuzugang Julian Brandt an. Mit Blick auf die Partie bei Inter Mailand (0:2) war ihm der Nationalspieler besonders negativ aufgefallen. "Normalerweise suche ich mir keinen einzelnen Spieler raus, aber Julian Brandt beim Spiel gegen Inter Mailand – das war C-Jugendfußball ohne Körperkontakt und Durchsetzungsvermögen", kritisierte der Bruder des FC-Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge den 25 Millionen teuren Neuzugang von Bayer Leverkusen. Mehr dazu hier.

Ex-Bayern-Spieler Michael Rummenigge im Interview (Symbolbild): Nach der Partie gegen Schalke 04 kritisiert Rummenigge den BVB stark. (Quelle: imago images)



