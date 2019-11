Der Sport-Dienstag im Live-Blog

Andreas Köpke lobt BVB-Keeper Marwin Hitz

05.11.2019, 19:21 Uhr | t-online.de

Das wäre eine Hiobsbotschaft für den BVB: Nach Informationen von "Sky" fällt BVB-Kapitän Marco Reus heute Abend gegen Inter definitiv aus. Eine offizielle Bestätigung durch den Verein steht aber noch aus. Ein bisschen Hoffnung gibt es also noch.



Schlusspfiff in Brackel: Die U19 gewinnt ihr Spiel gegen Inter mit 2:1. Hoffentlich schneiden sich die Profis heute Abend eine Scheibe davon ab.



Heute Abend kicken die Profis – aber aktuell muss schon mal die U19 des BVB vor 486 Zuschauern in Brackel gegen Inter Mailand ran. Im Moment steht es nach zwei Toren von Ansgar Knauff 2:1 für die Borussia. Daumen drücken, dass die Jungs den Vorsprung über die Zeit bringen!

Heute Abend gilt es für den BVB gegen Inter Mailand. Damit auf dem Platz alles sauber abläuft, kommt es natürlich auch auf den Schiedsrichter an. Die Spielleitung liegt bei dem erfahrenen niederländischen Referee Danny Makkelie. Wünschen wir ihm Glück für die anstehende Aufgabe!

Das sind die Referees für #BVBInter:



👮‍♂️ Danny Makkelie

🚩 Mario Diks

🚩 Hessel Steegstra

4⃣ Kevin Blom



📺 Jochem Kamphuis

📺 Bas Nijhuis#UCL pic.twitter.com/1mMyxdbSmT — Borussia Dortmund (@BVB) November 5, 2019

Das ist Lob aus berufenem Munde: DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke hat im Interview mit den "Ruhrnachrichten" BVB-Keeper Marwin Hitz gelobt. "Er spielt wirklich richtig gut und das zeigt: Wenn man eine gute Nummer zwei mit Erfahrung im Kader hat, dann können die Jungs sofort ihre Leistung abrufen - selbst wenn sie wenig Spielpraxis haben. Genau das zeichnet solche Torhüter aus", sagte Köpke.

Heute gilt es! Der BVB trifft am Abend auf Inter Mailand. Im Duell mit den Italienern geht es wohl darum, wer hinter Barcelona Rang zwei in der Gruppe belegt. Zuletzt war der BVB ja wieder im Aufwind. Hoffen wir, dass das auch heute Abend so bleibt.



Guten Morgen Dortmund! Auch heute halten wir Sie in unserem Sport-Live-Blog wieder über alles auf dem Laufenden, was Sie zum Kölner Lokalsport wissen müssen.