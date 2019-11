LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Das sagt BVB-Trainer Favre vorm Schicksalsspiel gegen Hertha

29.11.2019, 16:26 Uhr | t-online.de

In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Die U23 des BVB konnte in dieser Saison bislang viel zu selten überzeugen. Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff drückt massiv der Schuh. Darum hat sich der BVB-Nachwuchs jetzt neue Ziele gesteckt, berichten die Kollegen der "Ruhr Nachrichten".



So, die PK mit Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc ist zu Ende. Favre hat unter anderem mitgeteilt, dass Paco Alcacer und Thomas Delaney am Wochenende gegen Hertha nicht spielen werden. Außerdem sagte er, dass die Niederlage gegen Barca zu schlecht geredet wird: "Es ist nicht alles negativ, wir haben nicht schlecht gespielt in Barcelona. Wir müssen positiv denken", so Favre. Und auch zu Jadon Sancho gibt es Neuigkeiten: Man habe die Vorkommnisse rund um das Barca-Spiel intern mit ihm besprochen und will den Blick jetzt nach vorne richten. Er steht also im Kader gegen Hertha. "Jadon ist ganz normaler Bestandteil der Mannschaft", so Michael Zorc. Er stellte sich außerdem ganz demonstrativ hinter Favre: "Wir haben Vertrauen zu Lucien. Er arbeitet sehr hart, will die Trendwende schaffen. Wir glauben, dass wir das hinkriegen in dieser Konstellation." Die ganze Pressekonferenz kann man sich auch hier nochmal anschauen:

Einer der ganz großen BVB-Spieler der Vergangenheit hätte heute Geburtstag gefeiert: Lothar Emmerich wäre 78 Jahre alt geworden. Leider verstarb "Emma" schon 2003 und kann diesen Ehrentag nicht mehr erleben.



📅 Heute wäre Lothar „Emma“ Emmerich 78 Jahre alt geworden. Für immer in unseren Herzen 🖤💛 pic.twitter.com/7G6wW2sNu1 — Borussia Dortmund (@BVB) November 29, 2019

Wie geht es weiter beim BVB? Fest steht, dass die Partie gegen Hertha BSC morgen um 15.30 Uhr wohl über die Zukunft von Trainer Lucien Favre entscheiden wird. Bevor es ernst wird, stellt er sich heute um 12.30 Uhr in der Pressekonferenz vorm Spiel noch den Fragen der Journalisten. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden, was er sagt.



Wie geht es weiter beim BVB? Fest steht, dass die Partie gegen Hertha BSC morgen um 15.30 Uhr wohl über die Zukunft von Trainer Lucien Favre entscheiden wird. Bevor es ernst wird, stellt er sich heute um 12.30 Uhr in der Pressekonferenz vorm Spiel noch den Fragen der Journalisten.