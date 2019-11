LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB-Landung nach Barcelona-Spiel mit Schwierigkeiten

28.11.2019, 17:38 Uhr | t-online.de

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Die ausgebliebene BVB-Meisterfeier vom letzten Jahr war für Dortmund richtig, richtig teuer. Wie die "Ruhr Nachrichten" zuerst berichteten, heißt es in Verwaltungsunterlagen, die am Donnerstag dem Finanzausschuss der Stadt vorgelegt werden sollten: "Da die Entscheidung um die Deutsche Fußballmeisterschaft 2019 erst am letzten Bundesliga-Spieltag fiel, waren erhebliche Storno- und Vorbereitungskosten zu tragen." Der Schaden: 320.000 Euro. Allein der externe Sicherheitsdienst habe 265.000 Euro verlangt, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Weitere Stornokosten seien für Toiletten und den Sanitätsdienst angefallen.

Als ob die Niederlage gegen den FC Barcelona gestern nicht schon schlimm genug gewesen wäre, gab es heute auch noch Probleme bei der Rückkehr des BVB-Fliegers: Der Eurowings-Flug EW 1909 aus Barcelona musste den ersten Landeanflug wegen zu starker Seitenwinde vorsichtshalber über Unna abbrechen. Erst im zweiten Anlauf klappte eine perfekte Landung, so dass der Tross der Borussia um 13.51 Uhr wieder deutschen Boden unter den Füßen hatte, heißt es auf der Website des Vereins.

Das Deutsche Fußballmuseum wird für die Stadt Dortmund offenbar deutlich teurer, als gedacht. Ursprünglich war im Haushaltsplan für 2020 nur eine Verlustübernahme von 292.000 Euro veranschlagt. Jetzt werden es aber offenbar 900.000 Euro. Die ganze Geschichte gibt es hier...

Viele BVB-Fans rieben sich gestern Abend verwundert die Augen, weil Youngster Jadon Sancho nicht in der Startelf stand. Jetzt kam raus: Lucien Favre hatte offenbar einen guten Grund für seine Entscheidung. Laut "Bild" und WDR, soll Sancho vor dem Spiel nicht pünktlich zum Frühstück und zur letzten Mannschaftssitzung erschienen sein, bei der noch mal die Taktik und letzte Details zum Gegner durchgegangen wurden. Alle Infos zu dem Vorfall gibt es hier...

Deutlich besser als für die Profis lief es gestern für die U19 des BVB: Sie siegte in der Youth League gegen den FC Barcelona mit 2:1. Den Siegtreffer für die Dortmunder, die jetzt noch Chancen auf das Weiterkommen haben, erzielte Kapitän Tobias Raschl. Den kompletten Spielbericht gibt es hier...

Der Arbeitsplatz von Trainer Lucien Favre bei Borussia Dortmund ist nach einer Gala von Lionel Messi immer stärker in Gefahr. Der kriselnde Bundesligist verlor am Mittwoch gegen den spanischen Meister FC Barcelona 1:3 (0:2) und droht damit das Achtelfinale in der Champions League zu verpassen. Für Favre wird es damit immer enger, nachdem die Kritik in den letzten Wochen schon stark zugenommen hatte. Alles, was Sie zum BVB-Spiel von gestern Abend wissen müssen, lesen Sie her.

