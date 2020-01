LIVESport-Tag im Live-Blog

Erling Haaland zum Trainingsauftakt beim BVB eingetroffen

03.01.2020, 09:35 Uhr | t-online.de , vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Für die Profis von Borussia Dortmund ist der Weihnachtsurlaub heute zu Ende. Seit heute Morgen schwitzen sie wieder, um sich optimal auf die Rückrunde vorzubereiten. Los geht es mit der klassischen Leistungsdignostik. Als erster Profi traf um 7. 45 Uhr Marvin Hitz am Trainingsgelände in Brackel ein. Auch Star-Neuzugang Erling Haaland begann 30 Minuten danach seine Arbeit für den BVB, berichten die Kollegen der "Ruhr Nachrichten".

Guten Morgen, Dortmund. Auch zum Ende der Woche finden Sie hier in unserem Sport-Live-Blog wieder alle News zum BVB und Lokalsport der Stadt. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel hinterlassen.