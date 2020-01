LIVESport-Tag im Live-Blog

Diese Ablöse will der BVB für Paco Alcacer

02.01.2020, 15:18 Uhr | t-online.de , vss

Der ehemalige BVB-Keeper Roman Weidenfeller gibt sein Debüt als TV-Schauspieler. Bei der Neujahrsfolge vom Traumschiff spielt der 39-Jährige eine besondere Rolle: Er spielt sich selbst und lockt knapp acht Millionen Zuschauer vor den Bildschirm.

Auf Twitter verkündete die Borussia Dortmund, dass ein neuer Instagram-Account des Klubs erstellt wurde. Englischsprachige Fans werden nun von "BlackYellow" auf dem Laufenden gehalten.

Hello 2020...we’re headed to IG! BVB is excited to launch our brand new English language Instagram account @BlackYellow 📸



Die BVB-Stars Jadon Sancho und Mario Götze haben sich im Gold-Steak-Klub eine Mahlzeit der Extraklasse gegönnt. 1.200 Euro haben die Fußballer für ein Steak ausgegeben. Und zwar bei "Nusr-Et" in Dubai.

Dass nach Erling Haalands Verpflichtung Paco Alcacer nicht mehr das erste Glied sein wird, ist vermutlich kein Geheimnis. Ein Grund mehr für den Spanier Alcacer den BVB zu verlassen. Wie "Sport1" berichtet, ist nach der Umstellung auf ein 3-5-2-System von Lucien Favre auch kein Platz mehr im Team für den spanischen Stürmer. Schon im Winter würde der Klub Alcacer abgeben, wie "Bild" berichtet. Ab einer Summe von 40 Millionen Euro sei Borussia Dortmund gesprächsbereit.

Für Marcel Schmelzer gab es zuletzt viele harte Zeiten beim BVB. Doch ein Moment bleibt dem ehemaligen Kapitän wohl lange in Erinnerung, denn mit Borussia Dortmund hat er einen seiner wohl schönsten erlebt, wie die "Ruhrnachrichten" berichten. Nach dem abschließenden Saisonspiel in Mönchengladbach (2:0) wurde Schmelzer nämlich von seinen Fans gefeiert. "Es war ein unheimlich emotionaler Moment für mich. Wahrscheinlich einer der schönsten in meinem sportlichen Leben."

In der Winterpause trainieren die Dortmunder intensiv für die Rückrunde. Dazu reisen sie vom 4. bis 12. Januar ins Trainingslager nach Marbella in Spanien. Während der Winterpause stehen folgende Testspiele für den BVB an:

Standard Lüttich (7. Januar, 16 Uhr, Marbella), Feyenoord Rotterdam (11. Januar, 12 Uhr, Marbella), Mainz 05 (11. Januar 17 Uhr, Marbella). Hier lesen Sie, wo die Bundesliga-Konkurrenz der Dortmunder im Winter trainiert...

Ex-Nationalspieler Marcel Schmelzer ist unzufrieden mit seiner aktuellen Reservistenrolle bei Borussia Dortmund. Sollte sich seine Situation nicht ändern, plane er den Verein im Sommer zu verlassen. Mehr lesen Sie hier.

Im vergangenen Sommer stand der 31-jährige Marcel Schmelzer vor einem Wechsel – auch, um sich für die Zeit nach der Karriere zu rüsten. "Es war von meiner Seite aus alles geklärt mit einem Verein aus dem Ausland, der mir darüber hinaus eine Arbeit als Trainer in einem hoch angesehenen Trainingskomplex ermöglicht hätte – parallel zum Trainings- und Spielbetrieb", sagte Schmelzer gegenüber dem "Kicker". "Das war für mich damals fast der wichtigste Punkt in den Gesprächen, weil ich nach der Karriere in diesem Bereich arbeiten möchte. Es war ein überaus spannendes Gesamtpaket und passte perfekt."

Marcel Schmelzer: Der Bundesliga-Profi möchte nach seiner aktiven Karriere eine Trainerlaufbahn starten.



Doch der BVB verweigerte die Freigabe. "Das hatte ich zu akzeptieren, auch wenn ich sehr enttäuscht war. Weil ich damals schon das Gefühl hatte, dass ich kaum Einsatzchancen erhalten würde. Und so kam es ja auch." Schmelzer gehört bei Trainer Lucien Favre nicht zur Stammformation. In dieser Saison hat der U21-Europameister, auch wegen Verletzungen, bislang nur wenige Minuten gespielt.

