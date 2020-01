LIVESport-Tag im Live-Blog

Ehemaliger ManCity-Profi unterstützt Haaland bei Training in Dortmund

03.01.2020, 13:07 Uhr | t-online.de , vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Erling Haaland absolvierte seine erste Trainingseinheit beim BVB. Doch er war nicht allein. An Haalands Seite sorgte Vater Alf-Inge für familiäre Unterstützung. Der ehemalige Profi von Manchester City war kurz zuvor per Taxi in Brackel eingetroffen, wie die "Ruhrnachrichten" berichten.

Nach den freien Tagen startet der Neuzugang Erling Haaland gleich sportlich ins neue Jahr. Mit seinem neuem Klub, dem BVB, hat er bereits sein erstes Training hingelegt. Höchste Zeit, dass Borussia Dortmund die Ankunft ihres neuen Stürmers auch mit allen Fans teilt. Mit einem Video auf Twitter heißt der Klub Haaland "im neuen schwarzgelben Zuhause" willkommen.

Für Julian Weigl endet die Zeit bei Borussia Dortmund nach viereinhalb Jahren. Mit seinem Klub und seinem Team hat er sowohl Höhen als auch Tiefen durchlebt. Dafür dankt der Profispieler dem BVB auf Instagram.

Für die Profis von Borussia Dortmund ist der Weihnachtsurlaub heute zu Ende. Seit heute Morgen schwitzen sie wieder, um sich optimal auf die Rückrunde vorzubereiten. Los geht es mit der klassischen Leistungsdignostik. Als erster Profi traf um 7.45 Uhr Marvin Hitz am Trainingsgelände in Brackel ein. Auch Star-Neuzugang Erling Haaland begann 30 Minuten danach seine Arbeit für den BVB, berichten die Kollegen der "Ruhr Nachrichten".

Der Integrationsbeauftragte des BVB und Erling Haaland im Auto: Für den BVB beginnt heute die Vorbereitung auf die Rückrunde. (Quelle: Guido Kirchner/dpa)



Guten Morgen, Dortmund. Auch zum Ende der Woche finden Sie hier in unserem Sport-Live-Blog wieder alle News zum BVB und Lokalsport der Stadt. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel hinterlassen.