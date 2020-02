Sport-Dienstag im Live-Blog

Spielt Mario Götze gegen Eintracht Frankfurt von Beginn?

11.02.2020, 18:02 Uhr | t-online.de

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Die Probleme der Einen sind die Chancen der Anderen: Das wird sich Mario Götze wohl aktuell denken. Nach den Ausfällen in der Dortmunder Offensive könnte er gegen Eintracht Frankfurt vielleicht wieder eine Chance bekommen. Die Kollegen der "Ruhr Nachrichten" haben sich dazu mal ein paar Gedanken gemacht.

Uuuuund Schluss! Die U19 des BVB hat es leider nicht geschafft. 1:3 hieß es am Ende gegen Derby County. Den Ehrentreffer für die Dortmunder erzielte Reda Khadra. Damit sind die Nachwuchskicker der Borussia aus der Youth League ausgeschieden – natürlich sehr zur Freude des Gegners.

Die Nachwuchsspieler der Borussia bekommen es im Play-off-Spiel der UEFA Youth League mit Derby County zu tun. Die Aufstellung der BVB-Talente ist schon da – und es gibt auch einen Livestream, den ihr hier verfolgen könnt. Daumen drücken!

Die Schwäche des BVB in der Defensive nährt natürlich auch Spekulationen über mögliche Neuzugänge. Einer davon könnte der erst 20-jährige Marash Kumbulla sein. Der Innenverteidiger kickt im Moment noch in der italienischen Serie A für Hellas Verona – soll laut "Bild" aber am Wochenende schon von Dortmunds Scouts beobachtet worden sein.

Werner Hansch gilt als eine der absoluten Legenden unter den TV-Kommentatoren. Lange war es still um den inzwischen 81-Jährigen. Doch jetzt feiert er sein Comeback – bei einem Spiel des BVB. Wie der Streaminganbieter "DAZN" jetzt offiziell mitteilte, soll Hansch diese Woche das Spiel des BVB gegen Eintracht Frankfurt kommentieren. Zuvor hatten schon Fritz von Thurn und Taxis sowie Manfred "Manni" Breuckmann für "DAZN" Spiele kommentiert. Alle Infos zu der Aktion gibt es hier...

Ihr wolltet ihn, ihr bekommt ihn. Kommentatoren-Legende Werner Hansch wird kommende Woche für euch Dortmund - Frankfurt auf DAZN kommentieren. #BVBSGE pic.twitter.com/SSizLbQgOh — DAZN DE (@DAZN_DE) February 6, 2020

Wie geht es weiter beim BVB? Neben Trainer Lucien Favre steht vor allem auch Abwehrchef Mats Hummels in der Kritik – obwohl er vor der Saison mit vielen Vorschusslorbeeren aus München kam und am Anfang der Saison auch gut spielte. Die Kollegen der "Bild" haben mal aufgeschrieben, was genau da eigentlich falsch läuft.



