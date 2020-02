LIVESport-Tag im Live-Blog

Wechselt BVB-Talent in die englische Liga?

26.02.2020, 07:37 Uhr | t-online.de

Der englische Verband hat offenbar großes Interesse an BVB-Spieler Giovanni Reyna. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf das Portal "The Athletic". Britische Scouts sollen demnach die Leistungen des 17-jährigen Mittelfeldspielers ganz genau beobachten, berichtet "Sport1.de".

Im Pokalspiel gegen Werder Bremen am 4. Februar gelang ihm in der 78. Minute ein Traumtor – und das ist offenbar vielen Beobachtern nicht verborgen geblieben.

