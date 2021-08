Ab Mittwoch

Verspätungen und Zugausfälle – Bahnstreik trifft auch NRW

10.08.2021, 20:19 Uhr | dpa, AFP, t-online

Bundesweit kommt es zu massiven Behinderungen im Bahnverkehr. Auch das Ruhrgebiet ist von dem Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer betroffen. Eine Übersicht, was Sie jetzt wissen sollten.

Ab Mittwochmorgen müssen sich Bahnreisende bundesweit auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Im Tarifstreik mit der Deutschen Bahn hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu Streiks aufgerufen. Diese sollen in der Nacht auf Mittwoch beginnen und bis zum Freitagmorgen um zwei Uhr andauern.

Daher müssen sich Pendler und Urlauber am Mittwoch und Donnerstag auch im Ruhrgebiet auf massive Behinderungen einstellen. Die Deutsche Bahn arbeitet derzeit an Ersatzfahrplänen für die Streiks. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler kündigte an: "Wir wollen so viel wie möglich fahren."



Angebot im Regionalverkehr schwankt stark



Dennoch werde der Fernverkehr auf rund ein Viertel reduziert. Priorität hätten besonders stark genutzte Verbindungen, unter anderem auch Strecken im Raum Rhein-/Ruhr. Ziel sei es, ausgewählte Hauptachsen mit einem zweistündlichen Angebot aufrechtzuerhalten.



Beim Regionalverkehr werde das ebenfalls sehr eingeschränkte Angebot sehr stark schwanken, heißt es. Auch für den Regional- und S-Bahnverkehr würden Ersatzfahrpläne erstellt.

Welche S-Bahnen sind voraussichtlich betroffen?



In Nordrhein-Westfalen werden einige S-Bahn-Linien nicht von der Deutschen Bahn, sondern von privaten Anbietern betrieben – daher sollten sie im Normalfall fahren. Wie die "Rheinische Post" schreibt, betrifft dies die S2 zwischen Essen und Dortmund (betrieben durch Abellio), die S3 zwischen Oberhausen und Hattingen (Abellio), die S7 zwischen Solingen und Wuppertal (Abellio), die S9 zwischen Haltern und Wuppertal (Abellio) sowie die S28 zwischen Kaarst und Mettmann (Regiobahn).

Die S-Bahnen, die im Bereich des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) von der DB Regio betrieben werden, sind folgende:



S1 zwischen Solingen und Dortmund

S4 zwischen Dortmund und Unna

S5/S8 zwischen Mönchengladbach und Dortmund

S6 zwischen Köln und Essen

S11 zwischen Düsseldorf/Airport und Bergisch Gladbach

S68 zwischen Langenfeld und Wuppertal.

Welche Regionalbahnen fahren?



Außerdem werden insgesamt 27 von 40 Regionalbahn-Routen im VRR von privaten Unternehmen betrieben. Das betrifft unter anderem die Strecke des RE1 von Aachen über Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund bis nach Hamm – dieser Zug könnte also weiterhin fahren.



Vermutlich nicht fahren dürften laut "Rheinischer Post" hingegen die Linien RE2, RE4, RE8, RE17, RE42 und RE57.

Die Deutsche Bahn rät allen, "die nicht zwingend fahren müssen", ihre Reise wenn möglich zu verschieben. Aus Kulanz hob die Bahn zudem die Zugbindung bei Sparpreisen auf und erklärte, die Tickets des Streikzeitraums behielten ihre Gültigkeit bis zum 20. August. Auch eine kostenfreie Erstattung der Zugtickets ist möglich.