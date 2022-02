"Gefühlter Neuzugang"

Gio Reyna brennt beim BVB auf Comeback

"Gio ist zurück" hieß es am Freitag von BVB-Trainer Marco Rose. Nach langer Verletzungspause könnte er gegen Bayer 04 Leverkusen wieder auf dem Rasen stehen – und das freut den Club.

Mitte Februar trifft der BVB in der Europa League auf die Glasgow Rangers. 1999 fand dieses Duell zuletzt statt, damals zog auf Seiten der Schotten ein gewisser Claudio Reyna die Fäden. Dieses Mal dürfte der Name Reyna wieder auf dem Spielbogen auftauchen, allerdings auf Dortmunder Seite: Gio Reyna, Sohn des ehemaligen US-Nationalspielers, brennt nach fünfmonatiger Verletzungspause auf sein Comeback in Schwarz-Gelb – vielleicht sogar schon am Sonntag gegen Bayer Leverkusen.

In den letzten Wochen war Papa Claudio, früher selbst in Leverkusen und Wolfsburg aktiv und heute Sportdirektor in Austin, vor allem als Seelentröster und Motivator gefragt. Seit Mitte September war Giovanni Reyna mit einer leidigen Muskelverletzung zum Zuschauen verdammt. Es war die erste richtig lange Verletzungspause in der Karriere des 19-Jährigen.



Reyna lange verletzt: "Er musste lernen, damit umzugehen."

Nicht mit der Mannschaft zu trainieren, die geplante Rückkehr immer wieder verschieben zu müssen – das zerrt an den Nerven. Die Verletzung habe Gio sehr beschäftigt, hat auch Sebastian Kehl festgestellt. "Er musste lernen, damit umzugehen.Es hat viele Gespräche gebraucht. Man hat gemerkt, dass das was mit einem Jungen macht, wenn er so lange nicht mit der Mannschaft trainieren kann", bestätigt der Leiter der Lizenzspielerabteilung.

Das Tal, in das der Youngster zwischenzeitlich hineingefallen war, war auch deshalb so tief, weil der Start in die Saison zuvor so ausgesprochen erfolgreich war. An den ersten Spieltagen erlebte Dortmund den Gio Reyna, der beim Zuschauen so viel Spaß macht und vor allem mit seinen offensiven Impulsen für die Mannschaft so wertvoll ist. Zum Saisonauftakt gegen Frankfurt stand er ebenso in der Startelf wie gegen Freiburg und Hoffenheim. Bei Marco Rose war Reyna gesetzt; in den drei Partien knipste der US-Boy gleich zweimal.

Gio Reyna (l.) mit Jude Bellingham und Trainer Marco Rose am 3. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (Archivbild): Der BVB freut sich über die Rückkehr. (Quelle: Kirchner-Media/imago images)



Gio Reyna war auf bestem Weg, seiner schon bis dahin steilen Karriere beim BVB ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Als er 2019 mit nur 16 Jahren aus New York ins Ruhrgebiet gewechselt war, hatte ihn Lucien Favre gleich mitgenommen ins Trainingslager der Profis.



"Im Training sieht man, dass er etwas Besonderes hat", lobte der Coach, "wer das nicht sieht, ist blind." In der U19 der Dortmunder trumpfte der Rechtsfuß derart auf, dass er schnell regelmäßig im Profi-Kader mittrainierte. Im Januar 2020 folgte die Bundesliga-Premiere gegen Augsburg. In der Vorsaison war sein Name 23 Mal in der Startformation zu finden, er absolvierte insgesamt 32 Bundesligaspiele und kam dabei auf vier Treffer – eine Quote, die Reyna zum Auftakt dieser Spielzeit relativ schnell zu übertreffen schien.

"Ich möchte einer der besten Spieler der Welt sein."

So schmerzvoll vermisst in den letzten Monaten wurde Reyna, weil er dem Offensivspiel der Borussia mit seiner Lauf- und Dribbelstärke noch einmal eine neue Dynamik und Raffinesse gibt, dabei für sein Alter aber schon erstaunlich abgeklärt auftritt.



Und weil er im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist und es in verschiedenen Systemen versteht, seine kreativen Stärken auszuspielen. Neben der 4-3-3-Formation lässt Marco Rose auch gerne mit Raute und Doppelspitze spielen – mit Reyna steht ihm dafür ein wichtiger Baustein jetzt endlich wieder zur Verfügung, der noch mehr Durchschlagskraft verspricht.



"Gio kann uns im Mittelfeld als Achter und auch auf dem Flügel helfen, obwohl er ja kein klassischer Außenbahnspieler ist und von dort eher ins Zentrum zieht", lobt Michael Zorc. "Ihn zeichnet sein sehr feines Gespür dafür aus, in welchen Räumen er sich bewegen muss und wo er zwischen den gegnerischen Linien aufdrehen kann."

Kein Wunder, dass Dortmunds Sportdirektor angesichts der Rückkehr des 19-Jährigen trotz Zurückhaltung auf dem Transfermarkt von einem "gefühlten Neuzugang für die zweite Saisonhälfte" spricht. Und Reyna selbst brennt darauf, endlich wieder auf dem Platz zeigen zu können, dass er zu den Besten seiner Generation gehört. Dass er für den "Golden Boy 2021" nominiert war, soll nur ein Zwischenschritt sein.



"Ich möchte konstant einer der zehn besten Spieler der Welt sein", hat der US-Nationalspieler selbst mal in einem Interview verraten, der Kevin de Bruyne als sein großes Vorbild nennt.

Ob er sein Comeback auf dem grünen Rasen nun schon an diesem Sonntag gegen Bayer Leverkusen oder erst eine Woche später gibt, spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache, Gio ist wieder einsatzbereit, um dem Kreativspiel der Borussia neue Impulse zu geben.



Und das nicht nur in der Bundesliga, sondern eben auch auf internationalem Parkett. Vielleicht taucht der Name Reyna beim Duell zwischen den Glasgow Rangers und dem BVB dann dieses Mal auch auf der Gewinnerseite auf.