BVB sucht weiter nach Haaland-Ersatz: Haller wohl Favorit

Borussia Dortmund sucht trotz der Verpflichtung von Karim Adeyemi weiter nach einem Nachfolger f├╝r Torj├Ąger Erling Haaland. "Wir sollten hier und da noch nachjustieren und sind in Gespr├Ąchen. Ich glaube schon, dass wir im Bereich Mittelst├╝rmer was machen wollen", sagte Fu├čball-Lehrer Marco Rose am Donnerstag ohne Nennung von Namen. ├ťbereinstimmenden Medienberichten zufolge gilt S├ębastien Haller als Favorit. Der 27 Jahre alte ehemalige Frankfurter steht bei Ajax Amsterdam aber noch bis 2025 unter Vertrag und gilt deshalb als kostspielig. Als weitere Kandidaten werden Hugo Ekitike (Stade Reims) und Adam Hlozek (Sparta Prag) gehandelt.