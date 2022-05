15 Liter pro Quadratmeter Unwetter ziehen durch NRW – Starkregen in Dortmund Von dpa , pb 23.05.2022 - 19:34 Uhr Lesedauer: 2 Min. Starkregen in Dortmund: Am Abend stürzten innerhalb kurzer Zeit große Wassermengen vom Himmel. (Quelle: news4 Video-Line/leer)

Wieder trifft ein schweres Unwetter das Ruhrgebiet, diesmal fällt in Dortmund Starkregen. Große Schäden bleiben erstmal aus. Und in den nächsten Tagen könnte das Wetter wieder angenehmer werden.

Am Montagabend hat ein schweres Unwetter Dortmund und weite Teile des Ruhrgebiets heimgesucht: In der Region fiel mancherorts minutenlang Starkregen vom Himmel – auch Hagelkörner prasselten nieder. In der Stadtmitte von Dortmund flossen ganze Bäche die Straßen hinunter, Gullys hatten die Wassermassen nicht mehr aufnehmen können. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht.

Laut der Website "kachelmannwetter.com" zuckten über Dortmund am Abend gleich mehrere Blitze – zudem fielen gut 15 Liter Regen auf den Quadratmeter in der Stunde.

Unwetter in Dortmund: Gullys können Wasser nicht mehr sammeln

Wie ein Reporter vor Ort berichtete, sammelten sich kleinere Seen an der Nähe von Unterführungen in der Innenstadt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Montagmittag schon vor starken Gewittern in Nordrhein-Westfalen (NRW) gewarnt. Erwartet wurden von den Meteorologen Starkregen, Sturmböen und Hagel. Zudem bestehe weiterhin ein geringes Risiko für Tornados – eine ortsgenaue Vorhersage sei jedoch nicht möglich, so ein DWD-Meteorologe zur Nachrichtenagentur dpa.

In den späteren Abendstunden und in der Nacht zu Dienstag soll sich das Wetter nach DWD-Angaben wieder beruhigen. Demnach bleibt es zunächst zwar noch stark bewölkt und örtlich auch schauerartig. Die Temperaturen erreichen an diesem Montag in NRW Werte zwischen 17 und 21 Grad und um die 15 Grad im höheren Bergland. Die Nacht zum Mittwoch bleibt voraussichtlich niederschlagsfrei.