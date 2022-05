In Nordrhein-Westfalen haben Starkregen und Orkanb├Âen besonders in Lippstadt und Paderborn f├╝r Chaos gesorgt. Ein Tornado zog eine "Schneise der Verw├╝stung" von West nach Ost durch Paderborn in Richtung der ├Âstlichen Stadtteile, so die Polizei.