DFB-Pokal: Hertha bei Braunschweig, Cottbus gegen Werder

Hertha BSC bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals mal wieder mit Eintracht Braunschweig zu tun. Wie schon 2018 und 2020 reisen die Berliner zum Zweitliga-Aufsteiger aus Niedersachsen. Vor vier Jahren gewann Hertha knapp mit 2:1, 2020 schieden die Berliner nach einem Tor-Festival jedoch mit 4:5 aus. DFB-Vizepr├Ąsident Peter Frymuth und der fr├╝here Pokalsieger Kevin Gro├čkreutz losten die Begegnungen am Sonntag in der ARD-Sendung "Sportschau" aus dem Deutschen Fu├čballmuseum in Dortmund aus.