Evakuierung nötig

Bauarbeiter entdecken Bombe in Düsseldorf-Derendorf

17.01.2020, 18:31 Uhr | t-online.de , dak

Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg (Symbolbild): In Düsseldorf-Derendorf wurde bei Bauarbeiten ein ähnliches Exemplar gefunden worden. (Quelle: picture alliance/Benedikt Spether)

Bauarbeiter haben in Düsseldorf auf dem Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt eine englische Zehn-Zentner-Bombe entdeckt. Bis zu 11.650 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Am Freitagvormittag haben Bauarbeiter an der Ulmerstraße in Derendorf eine englische Zehn-Zentner-Bombe gefunden. Die Entschärfung ist für den späten Freitagabend geplant. Das teilte die Stadt Düsseldorf mit.

Für die Evakuierung müssen bis zu 11.650 Menschen ihre Wohnungen in einem Radius von 500 Metern um den Fundort verlassen. In einem Radius von Tausend Metern sind die Menschen aufgerufen, ihre Wohnungen während der Entschärfung nicht zu verlassen. Davon seien rund 19.000 weitere Menschen betroffen. Das schreibt die Stadt auf Twitter.



Im Evakuierungsbereich liegen zudem zwei Altenheime, die vor der Entschärfung geräumt werden müssen. Alle Maßnahmen zusammen werden etwa 30.000 Menschen betreffen, teilte die Stadt mit. Das Krisenmanagement der Stadt sei im Einsatz und plane die Evakuierung.



Wegen der Bombe kommt es auch zeitweise zu Umleitungen im öffentlichen Nahverkehr. So Sind etwa die Straßenbahnlinien 701, 704, 705 und 707 betroffen. Auch zehn Buslinien werden umgeleitet.