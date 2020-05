Von der Stadt beauftragt

Promoteams informieren über Corona-Maßnahmen

14.05.2020, 10:42 Uhr | t-online.de

Promoteams verteilen in Düsseldorf Informationsflyer: Sie unterstützen das Ordnungsamt bei seiner Arbeit. (Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf/Ingo Lammert)

In Düsseldorf sind externe Promoteams unterwegs und informieren Passanten über die geltenden Corona-Regeln der Stadt. Dabei stehen sie auch in engem Kontakt zum Ordnungsamt.

In Düsseldorf bekommt das Ordnungsamt seit dem 14. Mai Unterstützung durch sogenannte Promotionsteams. Zunächst bis Ende Juni sollen 40 Mitarbeiter einer externen Firma dabei helfen, Düsseldorfer in der Corona-Krise über das Abstandsgebot und die Maskenpflicht zu informieren. Das teilte die Stadt Düsseldorf mit.

"Die Promoteams sollen die Arbeit unserer Außendienstkräfte im Ordnungs- und Servicedienst flankieren. Einen ordnungsbehördlichen Auftrag haben sie nicht. Aber sie sollen Menschen an Stellen, wo es drauf ankommt, freundlich und kompetent auf die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung aufmerksam machen", wird Oberbürgermeister Thomas Geisel zitiert.

OB Thomas Geisel und Ordnungsdezernent Christian Zaum freuen sich über die Unterstützung der Promoteams: Bis vorerst Ende Juni sind sie auf Düsseldorfs Straßen unterwegs. (Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf/Ingo Lammert)



Mitarbeiter der Teams tragen Westen, an denen zu erkennen ist, dass sie im Auftrag der Stadt unterwegs sind. Sie sollen die städtischen Infoflyer zum Coronavirus verteilten und Passanten gezielt ansprechen. "Oft ist es den Leuten vor Ort gar nicht bewusst, dass sie gegen Vorkehrungen zum Schutz vor der Ansteckung mit dem Coronavirus verstoßen und sich und andere in Gefahr bringen. Meist reicht dann ein freundlicher Hinweis. Dazu sind ab jetzt die Promoteams da. Im Falle von gröberen Verstößen greift nach wie vor das Ordnungsamt ein", betonte Ordnungsdezernent Christian Zaum in der Pressemitteilung.

Die Teams stehen nämlich in Kontakt zum Ordnungsamt und geben auch Rückmeldungen, wenn an bestimmten Orten vermehrt Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung zu beobachten sind. Dann werde das Ordnungsamt nach dem Rechten sehen und gegebenenfalls einschreiten, hieß es weiter.