Am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Vierjähriger fällt ins Gleisbett – Oma reagiert schnell

04.08.2020, 12:32 Uhr | t-online.de

Menschen steigen in einen Zug am Hauptbahnhof Düsseldorf (Symbolbild): Bei dem Versuch, die Türen einer S-Bahn zu öffnen, ist ein Vierjähriger ins Gleisbett gestürzt. (Quelle: Martin Wagner/imago images)

Am Düsseldorfer Hauptbahnhof ist ein vier Jahre alter Junge in ein Gleisbett gefallen. Seine Großmutter reagierte schnell – und verhinderte so Schlimmeres.

Am Hauptbahnhof in Düsseldorf ist ein vierjähriger Junge bereits am Sonntagmittag zwischen die Bahnsteigkante und einen Zug gerutscht. Das teilte die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin am Dienstag mit. Nur weil die Großmutter des Kindes so schnell reagierte, habe Schlimmeres verhindert werden können, hieß es weiter.

Die 50-Jährige war mit ihrem Enkel eine Rolltreppe zum Bahnsteig hochgefahren, um in die dort stehende S6 einzusteigen. Oben angelangt, rannte das Kind zu der S-Bahn und rutschte bei dem Versuch, den Türöffner zu drücken, zwischen Bahnsteigkante und Zug. Sofort reagierte die Großmutter und zog ihren Enkel aus dem Gleisbett. Beide blieben unverletzt, wie alarmierte Rettungskräfte feststellten. Sie konnten den Bahnhof selbstständig verlassen. Dennoch bittet die Bundespolizei in ihrer Mitteilung um mehr Achtsamkeit auf den Bahnsteigen.