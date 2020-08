Tausende Quadratmeter groß

Corona-Klinik in Düsseldorf in Rekordtempo aufgebaut

25.08.2020, 07:36 Uhr | dpa

Auf dem Gelände der Düsseldorfer Uniklinik entsteht derzeit in rekordverdächtigem Tempo ein neues Gebäude für Covid-19-Patienten. Die NRW-Wissenschaftsministerin lobt die "große logistische Leistung".

In Düsseldorf können Corona-Patienten bald in einem eigenen Gebäude, das auf dem Gelände der Uniklinik entsteht, behandelt werden. Sollten sich die Zahlen der Patienten mit schwerem Covid-19-Verlauf drastisch erhöhen, hätte das Uniklinikum damit eine räumlich vollständig getrennte Einheit zur Versorgung der Infektionspatienten, teilte ein Sprecher am Montag mit.

Binnen drei Wochen sei auf einem Betonfundament ein dreistöckiges Gebäude entstanden, bestehend aus 97 Baumodulen mit 5.200 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) sprach von einer "großen logistischen Leistung". Der Bau war erst im April bewilligt worden.