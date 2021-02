Tier war geschwächt

Düsseldorfer Feuerwehr rettet Zwergfledermaus vor der Kälte

09.02.2021, 18:07 Uhr | dpa

Eine Zwergfledermaus liegt in einer Atemschutzmaske: Das Tier war von der Kälte geschwächt und wurde von der Feuerwehr in Düsseldorf gerettet. (Quelle: Feuerwehr Düsseldorf)

Die enorme Kälte macht auch den Tieren in Deutschland zu schaffen. Bei einem Einsatz haben Feuerwehrleute in Düsseldorf nun eine Zwergfledermaus wohl vor dem Tod gerettet. Dabei kam ein Mund-Nasen-Schutz zur Anwendung.



Feuerwehrleute haben eine Zwergfledermaus in Düsseldorf vermutlich vor dem Erfrieren gerettet. Bei Schneeräumarbeiten an einem Mehrfamilienhaus hatte ein Arbeiter das von der klirrenden Kälte geschwächte und flugunfähige Tier unter einem Balkon entdeckt, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Die herbeigerufenen Tierretter der Feuerwache hätten die Zwergfledermaus zunächst ins warme Einsatzfahrzeug und später – gebettet in einer Schutzmaske – zu einem Fledermaus-Fachmann des Naturschutzbundes Nordrhein-Westfalen gebracht. Dort werde das kleine Säugetier wieder aufgepäppelt.