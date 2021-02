Nach Defekt an Wasserleitung

Feuerwehr pumpt zehn Millionen Liter Wasser aus Tiefgarage

17.02.2021, 07:30 Uhr | t-online

In einem Bürogebäude in Düsseldorf ist eine Tiefgarage überschwemmt worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um die mehreren Millionen Liter Wasser aus der Garage zu pumpen.

In Düsseldorf musste die Feuerwehr zehn Millionen Liter Wasser aus einem Gebäude abpumpen. Durch einen Defekt an der Wasserleitung war das unterste Stockwerk einer zweigeschossigen Tiefgarage eines Bürogebäudes vollgelaufen. Das geht aus einem Bericht der Feuerwehr hervor. Mitarbeitende der Netzgesellschaft Düsseldorf mussten am Dienstag die Wasser-, Strom- und Gaszufuhr zum Gebäude abtrennen bevor die Feuerwehr ihre Arbeit aufnehmen konnte.

Als die Einsatzkräfte nach einem Notruf in dem Bürogebäude in Golzheim eingetroffen waren, drohte bereits ein Trafohaus, überflutet zu werden. Die Feuerwehr musste weitere Einsatzkräfte anfordern. Insgesamt 60 Feuerwehrleute waren rund 19 Stunden im Einsatz, um die Wassermassen mit bis zu zwölf Hochleistungspumpen aus der Tiefgarage abzupumpen. Nach Rücksprache mit den Stadtentwässerungsbetrieben wurde das Wasser direkt in einen Kanal geleitet. Am Mittwochmorgen teilte die Feuerwehr schließlich auf Twitter mit, dass der Einsatz beendet wurde.