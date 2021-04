Ende der Osterferien

Schüler in NRW gehen ab Montag wieder in Distanzunterricht

08.04.2021, 17:50 Uhr | dpa

Ein leeres Klassenzimmer (Symbolbild): Die Schulen in Nordrhein-Westfalen machen ab Montag wieder dicht. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Eigentlich hatten sich die Schulen in Nordrhein-Westfalen auf die Rückkehr ihrer Schüler nach den Osterferien vorbereitet. Die wurde nun aber abgeblasen. Ab Montag gibt es in NRW wieder Distanzunterricht.

Für die meisten der 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen geht es nach den Osterferien zunächst nicht wieder zurück in die Klassenzimmer. Ab Montag werde es wieder Distanzunterricht geben, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag und bestätigte damit eine entsprechende Meldung der "Rheinischen Post". Dieser soll allerdings zunächst nur eine Woche lang bis zum 16. April gelten.

Die Abschlussjahrgänge sind vom Distanzunterricht jedoch ausgenommen. Für sie soll es auch weiterhin Präsenzunterricht in den Schulen geben, erklärte Gebauer am Donnerstag. Auch die Abiprüfungen sollen trotz Pandemie planmäßig am 23. April mit dem Fach Englisch starten.

Mediziner hätten im Rahmen der Kultusministerkonferenz bestätigt, dass das Infektionsgeschehen bei Kindern und Jugendlichen zunehme. Gebauer betonte aber: "Die Schulen sind keine Treiber der Pandemie."