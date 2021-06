Düsseldorf

Betriebe stellen Milchprodukte für 1,6 Milliarden Euro her

01.06.2021, 10:29 Uhr | dpa

230 Kühe stehen in einem Milchbauernhof. Foto: Holger Hollemann/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Milchindustrie in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr Milch und Milcherzeugnisse im Wert von 1,6 Milliarden Euro hergestellt. Damit lag die Produktion um 1,0 Prozent höher als 2019, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf anlässlich des Weltmilchtages mitteilte.

Bundesweit spielte NRW damit bei der Herstellung von Milchprodukten eine eher untergeordnete Rolle. Die 33 milchverarbeitenden Betriebe des bevölkerungsreichsten Bundeslandes kamen 2020 lediglich auf einen Anteil von 6,7 Prozent am Produktionswert der bundesweit industriell hergestellten Milch und Milchprodukte. Deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr Milch und Milcherzeugnisse im Wert von 24,4 Milliarden Euro hergestellt - ein Plus von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.