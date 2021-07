NRW im Aufwärtstrend

Düsseldorf hat dritthöchste Corona-Inzidenz in Deutschland

12.07.2021, 10:41 Uhr | dpa, t-online

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen erneut leicht gestiegen. Düsseldorf führt damit die Zahlen in seinem Bundesland an – und springt auf den bundesweiten Platz 3.

Durch immer wieder leichte Anstiege, hat Düsseldorf aktuell die höchste Corona-Inzidenz in NRW und belegt deutschlandweit den dritten Platz nach Hof und Neumünster. Die Zahl gibt die in sieben Tagen gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner an.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat am Montagsmorgen mit 22,4 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW erreicht – und den dritthöchsten Wert in Deutschland. In Düsseldorf befinden sich nach Angaben der Stadt derzeit neun Infizierte im Krankenhaus, von denen drei auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Hamm (16,1), Köln (14,8) und Münster (11,1) folgen in der Statistik.

Damit liegt die Landeshauptstadt deutlich über dem NRW-weiten Wert von 7,1, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Binnen 24 Stunden hatten Nordrhein-Westfalens Gesundheitsämter zuletzt 86 Neuinfektionen gemeldet, es kamen keine weiteren Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus hinzu. Und auch hier ist ein Anstieg bemerkbar: So lag dieser Wert vor einer Woche noch bei 5,6.

Seit Freitag gilt in NRW eine neue Schutzverordnung, die eine neue "Inzidenzstufe Null" mit weitgehenden Lockerungen vorsieht. Sie greift, sobald Kommunen an fünf Tagen hintereinander eine Inzidenz von maximal zehn haben. Für die meisten Kommunen in Nordrhein-Westfalen trifft dies bereits zu.