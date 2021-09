Fahndung mit Phantombild

Polizei sucht diesen Vergewaltiger

27.09.2021, 16:33 Uhr | t-online

Ein bisher unbekannter Mann hat auf der Bürgerwiese im Düsseldorfer Stadtteil Garath eine Frau vergewaltigt. Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe, den Täter ausfindig zu machen.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat eine landesweite Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Gesucht wird ein mutmaßlicher Vergewaltiger.

Der Mann soll am 20.Juli auf der Bürgerwiese an der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße in Düsseldorf-Garath über eine Frau hergefallen sein, teilte die Polizei am Montag mit. Laut den Beamten "kam es zu einer vollendeten Vergewaltigung".



Polizei Düsseldorf sucht Mann mit kräftiger Statur

Die Tat habe sich zwischen 22.45 Uhr und 23 Uhr ereignet. Zuvor habe die Frau an jenem Abend den Gesuchten sowie zwei weitere Männern auf der Bürgerwiese kennengelernt. Nachdem die anderen beiden Männer die Wiese verlassen hätten, habe der dritte sie angegriffen.

Der Unbekannte wird als zwischen etwa 1,65 Meter und 1,75 Meter groß beschrieben. Er habe kurze schwarze Haare, eine kräftige Statur und sei mit einem orangefarbenen Trainingsanzug bekleidet gewesen.

Weil die bisherigen Ermittlungen nicht erfolgreich waren, sucht die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem Täter. Die Polizei fragt: "Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?" Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.