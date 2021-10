Düsseldorf

Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Oscarpreisträger Whitaker

22.10.2021, 06:46 Uhr | dpa

Forest Whitaker, Oscarpreisträger ("Der letzte König von Schottland") und US-Schauspieler. Foto: Andy Kropa/Invision via AP/dpa (Quelle: dpa)

Oscarpreisträger und US-Schauspieler Forest Whitaker erhält in diesem Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Der 60-Jährige wird für seinen "herausragenden Einsatz für soziale Gerechtigkeit ausgezeichnet", teilte die Stiftung mit. Whitaker, der im Jahr 2006 den Oscar als bester Hauptdarsteller ("Der letzte König von Schottland") bekam, gründete die Hilfsorganisation "Whitaker Peace & Development Initiative" und engagiert sich als Unesco-Sonderbotschafter.

Einen weiteren Nachhaltigkeitspreis bekommt die britische Soulsängerin und Aktivistin Joss Stone für die Unterstützung von sozialen Projekten weltweit. Auch Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, wird für den "European Green Deal", der die EU bis 2050 klimaneutral machen soll, ausgezeichnet. Der Preis für die Politikerin war bereits im vergangenen Jahr angekündigt, aber nicht verliehen worden.

"Alle Preisträger eint das Bemühen, Krisen als Chance für substanzielle Verbesserung zu nutzen und damit unsere gemeinsame Zukunft zu sichern", sagte Stefan Schulze-Hausmann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis, zur Entscheidung. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Die Preise sollen am 2. und 3. Dezember in Düsseldorf vergeben werden.