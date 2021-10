Düsseldorf

NRW-Gerichte klagen über Computerprobleme

26.10.2021, 18:34 Uhr | dpa

Richter in Nordrhein-Westfalen klagen über Probleme mit ihren Computern. In Düsseldorf ist beispielsweise der Zugriff auf elektronische Akten erheblich erschwert. "Es gibt derzeit in den IT-Systemen der Justiz landesweit Probleme", bestätigte Ralf Herrenbrück, Sprecher des NRW-Justizministeriums, am Dienstag auf Anfrage.

Die Ursache sei unklar. Der zuständige IT-Dienstleister spreche von einer "unspezifischen Störung". Eine Task-Force sei eingerichtet worden, um sie rasch zu beheben. "Einen Hackerangriff schließt der IT-Dienstleister aus", hieß es. Justizbeschäftigte berichteten davon, dass es seit Montag Probleme mit dem Zentralrechner der Justiz in Münster gebe.