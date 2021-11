Düsseldorfer Landeskabinett

Kutschaty will 2G-Regel sofort umsetzen

19.11.2021, 10:32 Uhr | dpa

In einem Interview fordert SPD-Landeschef Thomas Kutschaty eine sofortige Einführung der 2G-Regel in NRW. Das Landeskabinett müsse noch heute zusammenkommen.

SPD-Landeschef Thomas Kutschaty hat mehr Tempo bei der Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse in Nordrhein-Westfalen gefordert. Das Landeskabinett in Düsseldorf solle noch am Freitag zusammenkommen und die neue Coronaschutzverordnung mit der 2G-Regel – geimpft oder genesen – für den Freizeitbereich in Kraft setzen, sagte Kutschaty am Freitag im WDR5-Radio.

"Wir dürfen das Wochenende nicht mehr verstreichen lassen, da finden Veranstaltungen statt, da finden Fußballspiele statt. Jeden Tag infizieren sich über 7.000 Menschen in NRW an Corona, da muss man jetzt handeln, das ist ganz entscheidend", sagte er. "Wir dürfen keinen Tag länger warten."

Düsseldorfer Landeskabinett: Hendrik Wüst will 2G ab nächster Woche

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will ab nächster Woche für den Freizeitbereich flächendeckende Zugangsbeschränkungen für Erwachsene einführen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sind. Die 2G-Regel soll unter anderem für Gastronomie, Weihnachtsmärkte sowie Fußball- und andere Sportgroßveranstaltungen gelten.