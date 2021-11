Düsseldorf

Laumann: Auch Apotheker und Zahnärzte impfen lassen

23.11.2021, 14:11 Uhr | dpa

Jede Woche müssen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Nordrhein-Westfalen rund 600.000 Corona-Auffrischungsimpfungen verabreicht werden. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zeigte sich am Dienstag offen dafür, dass auch Apotheker sowie Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen die Möglichkeit bekommen sollten, sich an der Impfkampagne zu beteiligen. Dazu gehörten auch Zahnärzte, sagte er. Anders als im Frühjahr gebe es jetzt genügend Impfstoff.

Bisher haben nach Angaben des Ministeriums in NRW fast 1,4 Millionen Menschen eine Booster-Impfung bekommen. Bis Ende März stehen rechnerisch noch weitere knapp elf Millionen Auffrischimpfungen an. Am vergangenen Wochenende wurden mehr als 126.000 Impfungen gemeldet.